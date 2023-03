Nybyggd dator vill inte starta igång

Har byggt ihop en dator med lite nytt och begagnat. När jag trycker på startknappen så startar allt upp, men jag får ingen bild.

På moderkortet lyser dram gult och skiftar snabbt mellan rött (cpu) och tillbaka till gult på dram.

Provat byta ram och även byta plats på dom. Provat använda bara en sticka.

Även kollat så inga kablar sitter löst.

Reagerade färsta gången jag tryckte in grafikkortet att det inte riktigt klickade till när jag tryckte in det, har provat ta ut och trycka in igen.

Även provat starta med clear cmos på moderkortet utan framgång.

11600k

Asus Z590-F

1tb 970 evo m.2

Corsair 750w

32gb 2x16 Corsair RGB pro

Tuf 3070ti

Har ni några mer tips på vad jag kan göra?