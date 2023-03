Datorn laggar

Hej,

Jag bytte grafik kort, CPU fläkt och power supply för tre år sen och det har varit jättebra.

Men för typ ett år sen så började jag märka av lagg som kom när jag tex spelade pubg. Fpsen droppade när jag tex kolla mig omkring på nya ställen och när jag sköt. Samma problem även nu fast på sons of the forest. När nya saker laddar in så typ crashar datorn. CS och RL funkar bra men i början så är det lagg vid ibladning av Maps.

Jag överklockade min billiga gpu och jag antar att de kanske är det som är problemet? Men jag vet inte.

Gpu: Radeon rx 580 8gb Red Dragon

Cpu: vet inte men tror intel i5 kanske.

Ram minne och ssd och sånt kan jag typ inget om.