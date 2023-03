PUBG ger mig och min dator huvudvärk.

Hallåj!

Vill först och främst bara konstatera att jag vet att datorn verkligen är långt ifrån vass - but here we go:

Jag sitter på runt 80-120 FPS i PUBG för jämnan - inga konstigheter och kan leva med det.

Men titt som tätt droppar FPSen ner från detta till typ 1-10 och spelet fryser i ca 2-3 sekunder. Det händer säkerligen var 30:e sekund, vilket gör spelet fullständigt ospelbart.

Jag har tidigare spelat en hel del PUBG och det har inte varit några konstigheter... men nu när vi började lira igen något år senare är det kaos.

Har försökt med varenda existerande guide jag hittat: Uppdaterat drivrutiner, clockat CPUn (testade stabilt från 3.8 > 4.5 men hjälpte inte ett smack), kör allt på vad som verkar vara optimala inställningar för bäst performance (både ingame och via nvidia), ominstallerat spelet (det ligger på en ssd), verifierat game files via steam osvosv... är desperat :')

Bygget:

Processor: Intel Core i5-7600K - 4 trådar / 3.8GHz (Turbo 4,2GHz)

Moderkort: ASUS Prime Z270-P - ATX / Z270

Grafikkort: ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1070 8GB

Ram: Corsair Vengeance LPX White 16GB (2x8) / 3000mhz / DDR4

PSU: EVGA PowerSupply (PSU) Gold 750W Modular

Någon som kan trolla? Heh...