Jag undrar hur man på Ubuntu 22.04 LTS ändrar var skärmdumpar sparas? Jag använder det inbyggda verktyget "Take a Screenshot" som hittas genom en snabb sökning efter tryck på "superkey".

Jag vill inte installera ett externt verktyg som här för skärmdumpar:

How to change the default screenshot folder in GNOME 42?