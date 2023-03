7950x kommer ej upp över 2800mhz och urlåga 3000poäng i cinebench 23

Denna vecka kom en laddning med efterlängtade delar till en ny burk, bestående av

PSU: Corsair RM1000x

m2: Fury Renegade

MB:Asus proart x670E

CUP: 7950x

Kylare: Noctua D15

Ram:Corsair 5600MHz CMK32GX52B5600C36 gick efter MB's QVL, vilket antagligen var dumt då DOCP inte fungerar då det egentligen är XMP minnen för intel.. Har nu beställt nya för AMD.. CMK32GX52B6000Z36.

Jag kan få minnena att rulla å med ungefär rätt hastighet och latenser, men det är inte det stora problemet.

Det är prollen! Mina cinebench (23) resultat är i nivå med min gamla I7 3770k. Just under 3000p i multithread.

Ja du läste rätt, under 3000, tror ett problem redan om man är under 30 tusen..

Lägger in lite bilder, som ni ser i full load så ligger prollen på under 2800MHz, drar varken watt ampere eller annat att tala om och ligger svalt. Den vägrar helt enkelt gå högre. Inget inställt i bios allt är default på auto mm. Har uppdaterat till senaste bios, 0922, ingen skillnad.

CPU-z visar dock en högre klock av någon anledning..? även detta under full load i cinebench.

Windows är helt nyinstallerat två ggr, testat med enbart chipset drivare direkt från AMD och i installationen innan med alla drivare via Asus för moderkortet. Inget utöver det ovanstående är monterat, jag ha dessutom plockat isär allt en gång, bort med kylare, ut med cpu, ny kylpasta. Flyttat alla strömkablar ett varv mm. Front usb mm är förvisso inkopplat och verkar funka fint..

Nu till saken, Sätter jag Biosvärdet CPU CORE RATIO på AI Optimized istället för auto så börjar prollen bete sig annorlunda, den hoppar i hög takt mellan riktig hög och riktigt låg clock vid belastning alltså upp mot 5,8Ghz för att nästa bråkdel vara nere runt 0,5Ghz. Detta ger dock ett resultat i Cinebench på ca 21k en klar förbättring, men fortfarande bara hälften av vad prollen borde prestera.

Utöver att klockfrekvensen fladdar så gör även PPT/Watt/Ampere mm det i samma snabba takt.

Värmen höjs, till upp mot 85C eller nära inpå. Se bild, dessa värden hoppar ju alltså upp och ner några ggr per sekund.

Vilket får mig att tro att jag kanske skulle kunna ställa in alla värden manuellt, problemet är ju bara att jag trots lite racklande med OC på både en 1700x och en 3900X inte har så jättebra koll på alla parametrar. Finns det något bra ställe att läsa på om alla dessa?

Min slutledningsförmåga säger att det borde gå att få upp prollens hastighet oavsett om jag kör minnet i SPD JEDEC standard hastighet på 4800Mhz.. Men utan att veta om alla parametrar är det svårt att ens börja ställa in.

Sitter möjligen någon på fantastiska forumet på någon klok ide?