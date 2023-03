Hur skapar man .c och .h filer i Borland C++ Builder 4.0?

Jag har en riktigt gammal dator från 1998 med Windows 98 First Edition. På denna dator finns det vissa licenser som är värda en förmögenhet och jag har inte råd att kasta bort datorn. Så den får leva vidare.

Jag behöver lära mig hur jag skapar .c och .h filer i Borland C++ Builder 4.0. Jag förstår inte hur.

Jag kan skapa en GUI applikation och en konsollapplikation, men att bara skapa en ren .h och .c fil, nej det går inte. Jag verkar bara kunna göra konsoll och GUI med Borland C++ Builder 4.0.

Detta låter riktigt skumt. Varför skulle man inte kunna ha egna funktioner? Eller kan det vara så att Borland C++ 4.0 tillåter bara klasser, för klasser verkar man kunna skriva.