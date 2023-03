Tjena,

Jag tänkte att det är dags för barnens datorer att få sig en uppgradering i form av nya grafikkort nu när priserna börjar bli lite humana igen. Dock är jag lite osäker på vad som är värt att byta upp till, tänkte väl lägga ut ca 4000kr per GPU.

Dator 1´s Komponeter: 1440P

Intel Core i5 10400F 2.9 GHz 12MB

Kingston Fury 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CL 1

Corsair RM750X 750W v2

Nuvarande GPU = MSI Geforce GTX 970 Tiger Oc 4GB

Tänkt uppgradering = Intel Arc A750 HDMI 3xDP 8GB

Spelar mestadels Fortnite, Rocket League, Counter-Strike, men börjar snegla på mer krävande titlar.

Dator 2´s Komponter: 1080P

Intel Core i5 7400 3.0 GHz 6MB

16GB (4x4) RAM DDR4 2400GHZ

Fractal Design EFFEKT 500W

Nuvarande GPU = Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce 2X OC 3GB

Tänkt uppgradering = Asus Radeon RX 6650 XT Dual OC HDMI 3xDP 8GB (annan tillverkare kan såklart tänkas)

Spelar mestadels Valorant, Minecraft, Sons Of The Forest, Sea of thieves.

Låter detta som rimliga uppgraderingar? Eller finns det andra bättre alternativ för motsvarande kostnad?