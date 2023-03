Arlanda - hur tänker dom?

Frid och fröjd, vi ska åka på tur!

Åhh, Ryanair har flyttat från Skavsta, mycket bättre för oss norr… Äntligen!

Smidigt, tar lokalbuss till terminal 4, bara gå in och sätta sig vid gate, tog kanske 15 minuter med säkerhetskontrollen och allt annat. Hur nice som helst!

Sen! Sen kom vi hem… trodde jag blivit galen.

Går av planet, försenat, strax efter midnatt. Väl av planet vid någon gate ser jag utgången där bussen går bara kanske 20m bort, enkelt va? Nej såklart inte…

Det var genom en glasruta jag såg dörren, och så står det ’utgång och bagage’ på en skylt… jaja, det går nog bra att följa strömmen

Vägen leder via dolda hissar, långa korridorer under hela sky city, förbi en hel regnskog av bagageband och helt plötsligt har man kommit ut via tullen på terminal 5. Det är tydligen enda tullen och alla måste passera den, hur är det möjligt? På riktigt?

Väl utanför tullen möts man av 100 taxibilar och massa förare som frågar om man vill åka, eller alternativet Arlanda Express, det är ju underbart för alla som ska åka taxi eller till stockholm, men jag ska ju norr ut… till Uppsala

Då tänker ni kanske som jag att det finns väl bussar vid alla terminaler, men nej, alla har flyttats till just Terminal 4, där jag landade, på andra sidan Sky City. Även pendeltåg och andra tåg går långt bort härifrån. Bara de dyraste alternativen erbjuds någorlunda smidigt (om man nu räknar bort en promenad på flera kilometer). Vi hade ingen väska att hämta ens!

Så kommer vi till slut fram till Uppsala, då har bussfan hem till oss gått tre minuter tidigare, nästa går trettio minuter senare, när klockan redan är efter ett blir man lite less då. Framförallt med småbarn om halsen.

Är det någon på flygplatsen som vill att man aldrig ska komma tillbaka, eller är det taxilobbyn som fått designa flygplatsens trafiklösningar eller vad är det frågan om? Hur kan det ta mindre tid att åka 20km i Polen och landa på Arlanda än att ta sig 30km hem från ett landat plan med alla väskor i handen?

Hur kan vi stå ut med detta? Vi måste kunna göra uppror! Vem skickar man arga lappar till så det blir ändring? Kan jag strejka med koskit på gatan som fransmännen brukar göra?

Det måste ju vara smidigare att röra sig inom EU än så här! Vi kan inte acceptera vad som helst i detta land!

AAAAAAHHHHHH!!!!1one