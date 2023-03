Tuffare ekonomiskt läge lockar svenskar att dela personlig data

Skrivet av Dinkefing: Så man ger helt upp sin integritet för att få 200 kr billigare för sitt RTX 4080? Gå till inlägget

Huh? Prutar du självmant på ditt RTX 4080, för att du ger upp ditt (...) telefonnummer till en köpare?

Hur som helst, idag bombaderas man av popup-fönster med villkorande information om att take it or leave it. Telefonen som TV:n, liksom på nätet.

Nån gång ger man upp, eftersom det givna svaret fuck off på förfrågningen – är sällan enkelt och tydligt.

Edit: jag menade inte till att häckla dig Dinkefing, ditt utlägg hade en rolig spinn. Jag förstod så klart kontexten i inlägget.