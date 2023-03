Hvorfor er det ikke noen knapp for sitat [quote] tilsvarende fetstil [b] under meddelande?

Er rett trett hver gang på å slåss med deres system for å lage et felt der markerer at dette er et sitat tatt fra et annet sted.

Når jeg bruker

Citat: tagg og avsluttet taggen med / så virker ikke SweClockers system ville vise selve feltet med taggen (kombinert med [b] så flyttes

til samme linje der taggen startet i stedet for helt på sluttet av den seksjonen for det jeg vil ha sitatet markert. Innlegget der jeg har dette problem er linket nedenfor.

#19956334

Mitt forslag er å ha en knapp i raden for meddelande der gir mulighet for å skape et sitat og avslutte det enten som kappen for en link (en legger inn info i to skritt) eller slik formateringsknappene fungerer (fetstil, kursiv, under strukket eller over strukket tekst).