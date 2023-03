Google Assistant blir sämre och sämre. Kommer det läggas ned?

Nu har jag inte använt Google Assistant (röstassistenten) jättelänge, några månader bara, men bara på denna korta tid så tycker jag mig ha märkt en markant försämring. Senast igår när jag skulle köra bil hem och bad assistentent att "navigera hem". Var "hem" är är konfigurerat i Maps och valbart som mål om man klickar sig fram till det. Röstassistenten har tidigare förstått denna uppmaning men nu det senaste svarar den endast med "detta är vad jag fann på webben" och kastar upp lite sökresultat.

Andra saker som är oerhört frustrerande som dock aldrig har fungerat är det faktum att man kan starta timers men inte avsluta dem när de ringer. Ber man röstassistenten att "stäng av larm" så svarar den med ett uppkäftigt "du kan göra det i appen". No shit!? Det vet jag väl men nu ber jag dig att göra det så att jag ska slippa fippla med mina kladdiga fingrar på telefonen när jag lagar mat.

I sovrummet har jag en Sonos Roam-högtalare som har support för Google Assistant. Telefonen, TVn och högtalaren vägrar dock att integrera på ett snyggt och sömlöst sätt. Står jag i köket och säger "Hey Google" till telefonen så kan kommandot plockas upp av Sonoshögtalaren ute i sovrummet. Personliga resultat eller Voice Match går inte heller att konfigurera i inställningarna på telefonen utan ger bara (felaktiga) felmeddelanden så som "ingen WiFi-anslutning tillgänglig" (fast det gör det, har t.o.m. provat med två olika routrar och nätverk).

En snabb sökning på Reddit vittnar om hur fler användare uppger hur Voice Assistant fungerar sämre och sämre för dem:

Is Google Assistant getting worse?

Hey Google, Assistant is getting worse.

Enligt vissa så drar Google (och andra tillverkare) ner på utvecklingen av röstassistenter helt enkelt för att det inte genererar inkomst: Google is Reportedly Cutting Investments in Google Assistant-Powered Speakers

Lite synd tycker jag. I vissa lägen, inte minst i bilen, är en röstassistent bekvämt.

Vad tror ni om framtiden för Voice Assistant (och röstassistenter i allmänhet)? Har ni upplevt liknande problem?