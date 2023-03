6950 XT eller 7900 XT

Jag skulle köpt ett 6950XT då 7900 serien lider av dålig optimering och kassa drivrutiner (Gäller BARA 7 Serien).

Jag hade sjuk stuttering och halvrisig prestanda med mitt tidigare 7900XTX, tröttnade och köpte ett 4080 då jag inte kunde hitta ett 6950 till bra pris.

Två av mina kompisar med 7900 kort har samma problem.

6000 serien var fantastisk och funkade felfritt för mig under de året jag körde det, men 7000 serien not so much tyvärr.