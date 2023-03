programmering 2 (Filer och Gui)

using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Security.Cryptography; namespace Project116 { internal class Class1 { public static void Main(string[] args) { NewMethod(); List<string> lines = ReadTextFromFile("textfil.txt"); foreach (string line in lines) { Console.WriteLine(line); } } private static List<string> ReadTextFromFile(string filename) { List<string> lines = new List<string>(); using (StreamReader sr = new StreamReader(filename)) { string line = sr.ReadLine(); while (line != null) { lines.Add(line); line = sr.ReadLine(); } sr.Close(); } return lines; } private static void NewMethod() { WriteTextToFile("textfil.txt", $".Doggy som är 7 år gammal.Sin favorit mat är Kött, Doggy kommer från Alaskan Klee Kai ras."); WriteTextToFile("textfil.txt", $".Puppy som är 11 månader gammal.Sin favorit mat är Kött, Puppy kommer från Alaskan Klee Kai ras."); StreamReader streamReader = new StreamReader("textfil.txt"); string line = streamReader.ReadLine(); while (line != null) { Console.WriteLine(line); line = streamReader.ReadLine(); } streamReader.Close(); Petowner petowner = new Petowner(); petowner.Menu(); } public static void WriteTextToFile(string textfile, string text ) { try { using (var streamerWriter = new StreamWriter(textfile, true)) { streamerWriter.WriteLine(text); streamerWriter.Close(); } } catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } } } class Petowner { private int age_joppe { get; set; } private List<Animal> pets_list = new List<Animal>(); private BALL ball { get; set; } public Petowner(int age = 0) { age = age_joppe; ball = new BALL("Röd", 10); pets_list.Add(new Cat()); pets_list.Add(new Dog()); pets_list.Add(new Puppy()); } public void List_animals() { Console.WriteLine(""); Console.WriteLine("Djuren som finns i detta program som Joppe har är :"); Console.WriteLine(""); foreach (var pet in pets_list) { Console.WriteLine("

" + pet); } Console.WriteLine(""); Console.WriteLine("Tryck på random för att tillbaka meny..."); Console.ReadLine(); Console.Clear(); } public void Menu() { int meny = 0; do { Console.WriteLine("______________________________________________________"); Console.WriteLine(""); Console.WriteLine("Vällkommen till Joppes djur"); Console.WriteLine(""); Console.WriteLine("Du kan välja ett djur av listan nedan"); Console.WriteLine("----------------------------------------------------------"); Console.WriteLine("

1. Lek med djuren "); Console.WriteLine("

2. Mata djuren"); Console.WriteLine("

3. Lista alla djuren"); Console.WriteLine("

4. check on ball"); Console.WriteLine("

0. Tryck på noll för att logga ut av programmet"); do { if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out meny)) { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; Console.WriteLine("Snälla bara siffror"); Console.ResetColor(); meny = -1; } } while (meny < 0); if (meny > 4) { Console.Clear(); Console.WriteLine(""); Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; Console.WriteLine("Snälla välj bara alternativen som nedan"); Console.ResetColor(); } switch (meny) { case 1: Console.Clear(); Fetch(); break; case 2: Feed(); break; case 3: Console.Clear(); List_animals(); break; case 4: Console.Clear(); Check_ball(ball); break; case 0: Console.WriteLine(); break; } } while (meny != 0); } public override string ToString() { return string.Format($"bollens kvalitet nu {ball.getQuality()}"); } }