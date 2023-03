Problem med nybygge - CPU väldigt varm

Hej!

Min processor, en Ryzen 5 7600 (utan X) 65W TDP, blir i många spel direkt uppåt 90-95 grader varm, ligger runt 40 grader i idle. Kör med en Be Quiet shadow rock slim 2 i ett Meshify 2 compact svart solid chassi. Processorn blir till exempel 95 grader varm direkt när jag går in i en match i CSGO. Även vid nedladdning av spel via Steam ser jag samma temperaturer. I enklare spel som Dont Starve blir den mellan 75-80 grader varm.

Processorn är inte överklockad och alla inställningar i bios är standard. Har senaste versionerna av både bios och chipsetdrivrutiner.

Har köpt datorn genom datorbyggare så plockar gärna inte isär något på egen hand.

Ursäkta ifall jag missat någon viktig information, tack på förhand!