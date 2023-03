Köpråd: Skärmar till kontor i samband med docking

Skrivet av irryx: Hallåj, Vi har precis fått in några nya Surface Pro till kontoret och då hjälper inte våra gamla docking stationer längre. Tanken är att beställa hem Microsoft Surface dock 2 och den saknar hdmi/displayport vad jag kan se. Alternativet är att beställa hem HP/Lenovos dockstation och köra vidare på nuvarande skärmar. Blandat utbud på skärmar på kontoret just nu men tänkte kika på hur stor kostnad det hade blivit om man skulle byta ut samtliga skärmar till QHD med möjlighet för USB-C tillkoppling. Någon som har bättre koll som kan tipsa om eventuella skärmar med USB-C till ett vettigt pris? allt med OLED som är på gång i all ära men vi har inget behov för jättebra bild och kontrast utan helt vanliga kontorsskärmar helt enkelt. Tacksam för tips! Gå till inlägget

Vi köpte in ett par Dell Ultrasharp U2722DE från Dustin för 4200 SEK ex moms för några veckor sedan och de är rätt bra - QHD, upp till 90W via USB-C, kan driva en skärm till via displayport och har en 1Gb RJ45 port. För ett par utvecklare hos oss ersatte den skärmen dockor och de kan köra med två skärmar (1440p + 1080p) och ha fast nätverk.

Det var dock lite pyssel att få kedjan av displayport mellan skärmarna att fungera bra då den andra skärmen "direkt ur lådan" fick upplösning 1080 interlaced i 30fps. Efter lite letande hittade vi att man via OSD på skärmen kunde ställa ner farten på USB-portarna och då verkade det bli tillräckligt med bandbredd över för att köra den andra skärmen i 1080p i 60fps.