Tips på chassi som har plats för 420 radiator (lite våld får man tåla)

fractal 7

https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-7...

Compatibility

Motherboard compatibility

E-ATX (max 285 mm) / ATX / mATX / mITX

Power supply type

ATX

PSU max length - 250 mm (with HDD cage installed)

GPU max length - Storage layout: 290 mm - Open layout: 470 mm (445 mm w/ front fan)

CPU cooler max height - 185 mm

Front radiator - Up to 360/280 mm

Top radiator - Up to 360/420 mm

Rear radiator - 120 mm

Bottom radiator - Up to 240/280 mm