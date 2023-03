Köpråd 15-20k

Hej, funderar på att köpa ny dator. Men då jag inte kan någonting så tänkte jag vända mig hit!

Spelar det mesta, CSGO och Lol är väl det främsta jag spelar just nu men vill ändå kunna spela framtida spel med bra fps såsom Hogwarts Legacy bl.a Sons of the forest osv.

Tänker en budget mellan 15 och 20 tusen om det ens är möjligt:P

Som sagt är helt okunnig men hoppas nån kan hjälpa mig!

Kollade på denna men folk sa att det var ett rån.

https://www.komplett.se/product/1205264/gaming/gamingdator/ga...

OBS Vill kunna ha denna dator i några år framöver!