USB-hubb med både USB-A och C?

Jag är ute efter något sådant här: https://www.amazon.se/dockningsstation-USB-str%C3%B6mf%C3%B6r...

Fast någon som tar både USB A och C. De flesta är antingen USB-A eller C, alternativt något som är till för att koppla in i en laptop.

Jag skulle vilja ha något som är till för att ligga på skrivbordet och vara inkopplad i en stationär dator ~1 meter bort, som tar både USB-A och USB-C och portarna står "rakt upp" så att säga, som på den jag länkade.. Har letat rätt länge utan att stöta på något.

All hjälp uppskattas!

Tack på förhand