Testpilot: Komplett a190 Epic Gaming PC – prisvärd prestanda

Jag får väl börja med att säga att mitt förtroende för en recenssion från SweC av något från Komplett inte finns för stunden. Jag har förvisso stort förtroende för Björn, men jag känner mig inte bekväm med relationen mellan Sweclockers och Komplett.

Sen har jag personligen svårt för "prisvärda" datorer i 30.000kronors klassen, vem som helst klarar väl av att bygga en bra dator för 30.000kr, det är bara ta toppkomponenter från varje segment och bygga ihop..

Nej, jag kollar inte på det här särskilt objektivt, men det är väl också resultatet av en usel hantering av kritik från medlemmar mot Sweclockers sammarbete med Komplett med i synnerhet vinterdatorn och att man sist jag kolla inte ens bemödade sig att över huvud taget bemöta kritiken om att Komplett 2023 fortfarande helt skamlöst sålde Sweclockers Pandemidator (vinterdator).

Med det sagt, all respekt till Björn för en i vanlig ordning välskriven recenssion. Jag önskar mig dock ett större fokus från Sweclockers på ett betydligt billigare segment och att de stora återförsäljarna tar sig an uppgiften att bygga prisvärda datorer i sub 10.000 kronorsklassen istället för att ta 12k för en dator utan grafikkort med argumentet "att folk fortfarande köper dom" (jag parafraserar).