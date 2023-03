Det allra enklaste ni kan göra är att ha två skärmar där nere på ert skrivbord, låt oss kalla dem skärm 1 och skärm 2. Sedan har du en skärm 3 uppe som kunden kan se, som speglar vad som visas på skärm 2.

Skärm 1 har du då uppsatt som "primär bildskärm". Skärm 2 speglar du sedan med skärm 3. Jag är nästan säker på att detta går att sätta upp "out of the box" i Windows, det är bara att rätt alternativ för detta inte dyker upp om man bara har 2 skärmar.

Vill du visa något för kunden lägger du det på skärm 2 till höger, som då sedan är speglad till skärm 3.

För lite extra säkerhet så kan du trycka upp en liten Dymo-etikett på skärmen som speglas mot kunden så att man inte glömmer det.

Om du inte har nog med HDMI-portar för att göra det på din dator och göra allt "i grafikkortet", eller om det av någon annan anledning inte funkar att göra så, så kan du alltid använda en extern HDMI-splitter som splittar signalen till sekundär skärm och kundskärm. Kostar bara några hundringar, och du får en supersimpel lösning.