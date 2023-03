Win10 vägrar Sleep-mode pga USB

Mitt problem är att Windows vaknar ur Sleep mode efter 1-2 sekunder så länge jag har USB-anslutningen från min UPS inkopplad.

Jag har isolerat problemet till detta eftersom det enbart uppkommer när UPS:en är ansluten med USB.

Hade det varit t.ex. ett tangentbord så hade jag kunnat gå in via Device Manager och stängt av "Allow this device to wake the computer" men UPS:en har ingen "Power Management"-flik:

Jag har även följt den här guiden och stängt av "Allow wake timers":

https://www.hellotech.com/blog/why-does-my-computer-keep-waki...

Är det någon som har något tips på vad jag kan testa?