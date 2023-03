Vilket chipset på moderkort till 13700K? Ram 6000MHz vs 6400MHz?

Skrivet av Segafreakone: Hej! Försöker bestämma mig vilket moderkort jag ska köpa.

Vill gärna ha Asus för att min gpu kommer från Asus. Blir mindre program att hålla reda på.

Självklart kan jag ändra mig angående tillverkare. Moderkortet ska klara DDR5 Är det Z790 som gäller? Eller kan man gå annat chipset?

Vinner man mkt prestanda med 6400MHz vs 6000MHz? Vill komma undan till ett bra pris. Hade tänkt lägga runt 3000kr.

Sitter och väntar på att något av Asus modeller kommer ut på rea. Gå till inlägget

Z690 chipset kom med Alder Lake (12:e generasjon dvs 12600K og opp til 12900KS) og vil også kreve en BIOS/UEFI oppdatering dersom du vil bruke Raptor Lake CPU (13700K er en Raptor Lake CPU), så må du sjekke at ditt moderkort støtter Flashback av BIOS/UEFI. Både MSI, ASUS og andre moderkort produsenter har denne teknikk på visse av sine moderkort, så sjekk på respektive produsents side for moderkortet dersom de vil ha støtte for dette.

Her ASUS forklaring til hvordan en bruker Flashback: https://www.asus.com/support/FAQ/1038568

Her en video der viser hvordan en bruker tilsvarende teknikk på MSI: https://www.youtube.com/watch?v=iTkXunUAriE

Moderkortet kobles til PSU, det skal ikke være noe innkoblet fra CPU, RAM eller noe annet. På moderkortet finnes en dedikert USB port der en stopper inn et USB minne der filsystemet er i FAT32 og der BIOS oppdatering ligger klar (ladet ned fra et system og lagret på USB minnet). Etter strøm er tilkoblet og USB er blitt satt i rett USB flashback port (på MSI skal dette være markert med et hvitt strekk rundt porten), så trykker en på knappen ved siden av porten og venter på LED på moderkortet skifter i pulserende lys til å vise når det er ferdig.

Siden kan en montere CPU og resten og nå skal systemet ha rett BIOS/UEFI for å kunne bruke Raptor Lake CPU på et Z690 moderkort.

Z790 er ikke mye bedre chipset enn Z690 (dette avhenger av hvordan moderkort produsenten valgt å bruke den ekstra PCI express og ofte vil samme PCIe enten slå av et ekstra SATA utgang når en bruker NVMe eller omvendt - så les manualen for moderkortet innen du velger hvilket moderkort der svarer til ditt behov). Manual kan en ofte finne på respektive moderkorts side under Support delen i form av et PDF fil.

Oversikt på forskjellen mellom Z690 og Z790: https://techedged.com/z690-vs-z790/

Z690 eller Z790 er likeverdige bortsett fra PCI express delen, så for RAM (DDR5) spiller det ikke noen rolle, så lenge du har IMC (Integrated Memory Controller) på CPU og Raptor Lake fikk en forbedret minnes kontroll fra 4800MHz til 5600MHz (alt annet er per definisjon over klokking - også når en vil bruke XMP profiler som RAM produsenten selger respektive DDR5 RAM under).

Intel om Memory Configuration for Alder Lake og Raptor Lake

Når det gjelder stabilitet, så er 6000MHz på grensen for hva IMC på Raptor Lake kan klare (og da ved XMP - manuelt teste for stabilitet og justere vil kreve en del arbeide), 6400MHz kan fungere dersom du er heldig med kvaliteten på IMC. Jo høyere over klokk fra 5600MHz og jo mer kapasitet (dvs hvor mye RAM respektive DIMM vil ha), jo vanskeligere og tidskrevende vil det være å få et stabilt system. 32 GB (2 x 16GB) er lettere å få stabilt enn 64GB (2 x 32GB).

Z790 er også et "nyere" chipset enn Z690, så BIOS/UEFI kan fortsatt være litt mere vanskelig fra MSI, ASUS og Gigabyte å finne der er stabilt med det kit av RAM du velger.

QVL fra moderkort og QVL fra RAM produsent viser bare at respektive RAM er blitt testet den gang på respektive moderkort og er ikke noen garanti for at det vil fungere stabilt over tid.