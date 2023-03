Letar ny billig mailtjänst för egen domän, med bra pålitlighet vad gäller leverans av mail i båda riktningar

Jag har i dagsläget Woopsa för ca 30 kr/månad (ett gammalt avtal som inte går att nyteckna längre), för ett webbhotellpaket inkl mail, exkl domänkostnad. Problemet med den tjänsten är det begränsade diskutrymmet på 2 GB, och att inkommande mail ofta kan ta lång tid att komma fram. Är sjukt frustrerande att sitta och vänta på bekräftelsemail på en onlineorder, eller en engångskod för en tjänst, när det kan ta en halvtimme att få mailet (jämfört med max nån minut, och oftast på några sekunder, att få samma typ av mail till jobbmailen eller gmail).

Någon som kan tipsa om en bra leverantör för denna tjänst?

Tjänsten måste ha/stödja:

Epost med min egna domän

Bra spamfilter

Snabb och pålitlig leverans av både inkommande och utgående mail

Multipla separata inloggningar (inte bara alias). Minst 3 st

Helst både IMAP/SMTP och webbmail. Men webmail och bra app-stöd för både Android och iPhone funkar också

Möjlighet att importera befintliga mail från min nuvarande leverantör, med bibehållen metadata inkl datumstämplar

Helst en Europeisk tjänst (eller med kontor i Europa), men det är inte ett krav. Prismässigt så tycker jag väl att kanske 30-50 kr/mån (360-600 kr/mån) kan vara rimligt exkl kostnaden för domänen. Snäppet mer om jag är säker på att det är en riktigt bra tjänst (främst vad det gäller pålitligheten i leveransen av inkommande och utgående mail, och bra spamfilter).

Hittils har loopia.se och polarismail.com varit dom enda jag hittat som uppfyller kraven "på papperet" och känns seriösa på pålitliga. Fördelen med Loopia är att dom har svensk support. Men dom är lite i överkant i pris. Plus att dom inte erbjuder hjälp med migrering av alla mailkonton, något som vore skönt men naturligtvis inte är jätteviktigt. Hjälp med migrering erbjuder däremot PolarisMail, och är billigare. Dom verkar dessutom ha starkt fokus på pålitlighet i mailleveransen och säkerhet.

Någon som har bra eller dålig erfarenhet av Loopia eller PolarisMail?

Tjänster jag har kollat in, men ratat:

tutanota.com - Allt såg jättebra ut, förutom att dom inte stödjer import av befintliga mail. Dom säger visserligen typ "import feature is coming soon!", men det har dom tydligen sagt i flera år.

proton.me - Allt såg bra ut tills jag såg att man bara kan ha en enda inloggning med ett konto som inte är ett Business-konto. Och Business-konto kostar från 70 kr/mån per person.

startmail.com - Såg såg rätt vettig ut vid första anblick. Men med 500 kr extra per år per per konto så skulle det kosta mångdubbelt mer än vad jag betalar idag, vilket inte känns rimligt. Och jag gillar inte ett sådant oflexibelt system (hade varit mer rimligt om det ingick säg 3-5 konton i grundpriset, och att man sen fick betala utöver det).

one.com - Blandade recensioner. Och priserna sticker iväg så fort man ska ha lite mer diskutrymme (måste köpa minst 25GB, och det kan inte delas mellan konton).

mxroute.com - Dom ser bra ut på papperet, och har rimliga priser. Men har sett en del diskussioner på nätet där folk har problem med mail från Europa som inte levereras, och andra som har problem med inkommande uppenbar spam som inte filtreras. Och dom ligger i USA.

gmail.com - Lite för dyrt. Och gillar inte tanken på att ha all mail hos Google.

posteo.de - Inget stöd för egen domän.