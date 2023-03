Windows inställningar funkar inte efter blåskärm?.

Tjena, satt o surfa häromdagen när helt plötsligt datorn blue-screenar. Inte var det något överklocknings problem då jag har haft samma i 3 år utan problem. Minns att det stod "too less or equal" som felbeskrivning.

Det riktiga problemet nu är att alla windows inställningar vägrar att visa sig, klickar jag på t.ex display settings kommer bara fönstret upp med kugghjulet o fastnar där. Så just nu är jag låst utan hdr och kan inte hantera min bluetooth enheter heller.

Har provat att skapa ett nytt lokalt account men fungerar inte på det heller. Formatera om datorn i januari när jag köpte nytt ram och ett m.2 ssd. Hittar jäkligt lite info om detta problemet så chansar o frågar här om lite hjälp!.