BSOD - Korrupt NVMe M.2 SSD?

Hej!

Häromdagen bjöd min PC på den härliga blå skärmen efter att ha fryst till i några minuter. Uppstod under tiden jag redigerade och hoppade mellan Photoshop, After Effects och Adobe media Encoder med videofiler.

Kunde ganska snabbt konstatera att det verkar röra sig om den primära lagringsenheten med Windows installerat.

Felsökt genom att koppla ur alla resterande enheter/diskar och försökt boota upp.

Väl inne i BIOS ser jag enheten, men efter jag väljer att starta upp från den fastnar jag bara i en svart skärm med texten ”Reboot and Select proper Boot device

or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key”. Kommer inte förbi detta. Även försökt följa tips för liknande problem, som att stänga av CSM, ändrat till endast UEFI under boot osv.

BIOS är relativt nyligen uppdaterat.

Så till min fråga.

Är den helt bortom räddning tror vi eller finns det något jag kan testa?

Vid tillfället var det inte mycket utrymme kvar på den, kanske cirka 17 GB av 1 TB (jag vet, idiotiskt).

Tänkte ta och köpa en NVMe kabinett och se om jag kommer åt något innehåll från en annan PC.

Specs:

Intel Core i9 10900K

ASUS ROG Strix Z490-F Gaming

ASUS GeForce GTX 1080 Ti ROG Strix Gaming 11GB

Corsair 32GB 3600MHz DDR4 RAM

Corsair H100x AIO CPU cooler

NZXT H510 Chassi

Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe M.2 SSD