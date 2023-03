Tankar om upgradering för 1440p 60-140hz

Tjo!

Sitter just nu på en ryzen 1600, 16gb 2400hz ram och en gtx 1070. Känner att det börjar gå tungt nu vid 1440p spelande.

Så min första tanke var att endast uppgradera de delarna jag nämnde innan till kanske en ryzen 5600 (moderkortet går att uppdatera), 32 gb bättre ram och rtx 3080/4070ti. Min budget är inte jätte hård men vill bara ha nåt nice och värdefult, så kanske 10k?

Efter lite research så såg jag att AMDs 7900xt verkar extremt prisvärd, men går jag den vägen mister jag gsync från min 2015 skärm som inte stödjer freesync och oklart om det är värt?

Tankar kring min ide eller andra upgraderings förslag uppskattas!

edit: Kan tillägga att de mest krävande spelen jag kör är god of war, hogwarts, rdr2 och kanske last of us part 1. Önskar köra dom på high settings och stabila fps.