CPU klockar ej ner sig i idle efter att man satt en ny multipel på P-Core Ratio?

Har bytt från ett B660-F till ett Z690-A.

När jag pillar på P-Core Ratio väljer All Core och ställer in den på 52x så vägrar CPUn att klocka ner sig idle.

Är detta normalt beteende? Den är liksom helt fastlimmad i 5.2ghz. Gissar på att samma sak sker om jag istället väljer Per Core istället för All Core och ställer in 52x på alla 6 kärnor. Får nog prova det.

Satte jag 51x på B660-F så klockade den ner sig i idle till så lågt som 0mhz.