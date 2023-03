kompilera unrarsrc med slackware

Hej!

Jag har lite problem med att kompilera unrarsrc i min slackware, skulle någon kunna ge mig något tips om hur jag kan lösa detta?

uname -a

Linux slack 4.4.301 #1 SMP Mon Jan 31 20:27:28 CST 2022 x86_64 AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor AuthenticAMD GNU/Linux

wget --no-check-certificate https://www.rarlab.com/rar/unrarsrc-6.2.6.tar.gz

tar zxvf unrarsrc-6.2.6.tar.gz

cd unrar

make

c++ -O2 -Wno-logical-op-parentheses -Wno-switch -Wno-dangling-else -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -DRAR_SMP -DUNRAR -c rar.cpp

In file included from rar.hpp:18:0,

from rar.cpp:1:

secpassword.hpp:11:65: warning: non-static data member initializers only available with -std=c++11 or -std=gnu++11

std::vector<wchar> Password = std::vector<wchar>(MAXPASSWORD);

^

In file included from rar.hpp:24:0,

from rar.cpp:1:

blake2s.hpp:26:10: error: 'constexpr' does not name a type

static constexpr size_t BLAKE_ALIGNMENT = 64;

^

blake2s.hpp:26:10: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11

blake2s.hpp:31:10: error: 'constexpr' does not name a type

static constexpr size_t BLAKE_DATA_SIZE = 48 + 2 * BLAKE2S_BLOCKBYTES;

^

blake2s.hpp:31:10: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11

blake2s.hpp:33:13: error: 'BLAKE_DATA_SIZE' was not declared in this scope

byte ubuf[BLAKE_DATA_SIZE + BLAKE_ALIGNMENT];

^

blake2s.hpp:33:31: error: 'BLAKE_ALIGNMENT' was not declared in this scope

byte ubuf[BLAKE_DATA_SIZE + BLAKE_ALIGNMENT];



En massa fel fortsätter, och sen slutar det med:

At global scope:

cc1plus: warning: unrecognized command line option '-Wno-dangling-else'

cc1plus: warning: unrecognized command line option '-Wno-logical-op-parentheses'

makefile:132: recipe for target 'rar.o' failed

make: *** [rar.o] Error 1