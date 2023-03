Vil dette 64GB (2 x32GB) DDR4 4000MHz kit fungere på 13700K+Z690?

Vil G.Skill kittet F4-4000C18D-64GTZR, hvilket er et 64GB (2 x32GB) på 4000MHz med timings: 18-22-22-42 under 1.4 Volt (XMP). SPD er 2666MT/s under 1.2 Volt. Under QVL fra G.Skill er kun Z590 moderkort (CPU fra 11:e generasjon) listede og fra MSI Z690 Tomahawk wifi DDR4, så er det veldig få 64 GB kit under QVL (de fleste er 4 DIMM på 16GB hver, hvilket ikke heller er det beste når det gjelder minnes kontrollen der en helst skal ha kun 2 DIMM kit).

Har søkt som gal dersom det er andre der har brukt den her kombo og det virke å være veldig få på Z690 alternativt Z790 chipset der brukt dette kit.

https://www.gskill.com/specification/165/166/1598603168/F4-40...

Jeg klar over at IMC kan variere og det derfor ikke kan bli gitt noen garantier for at det vil fungere med XMP for 4000MHz (uten å manuelt justere timing eller volt). I det tilfelle det ikke vil fungere, så burde vel dette kit i det minste fungere på 3600MHz og bedre timing og lavere Volt enn 1.4 Volt?

Chassiet er et Be Quiet 500DX med mesh front og 2 x140 mm fans, kjølere en D15S (140 mm fan), så RAM burde ikke få problemer med kjøling uten å ha direkte ekstra fläkt på RAM minnene.

Målet her er å få så bra 1% low FPS, 64GB kapasitet i stedet for 32GB og med så høy stabilitet som mulig. Alt dette i gear 1 på IMC. Oppløsing på skjerm er UW 1440P, så det er fremst 1% low og i de tilfellene noen av spillene jeg spiller i fremtiden ville være begrenset av CPU der RAM på 4000MHz ville kunne gi bedre frame rate og bedre low.