Grafik- och nätverksproblem efter uppgradering

Köpte både ett nytt moderkort och även en ny processor idag. Plockar ut alla gamla delar och sätter i de nya, märker då att båda pci portarna till nätverkskortet täcks av mitt grafikkort men tänker att jag bara vill ha igång datorn så kan byta plats på de senare. Till en börjar går allt bra, Windows bootar upp som de ska men när jag ska öppna inställningar och liknande program så går allt i typ 30 fps, tänker att det borde bero på grafikkortet så jag stoppar in en nätverkskabel för att kunna ladda ner drivrutiner till grafikkortet. Får inget internet via kabel, testat då att byta plats på grafikkortet till den andra slotten och stoppa in nätverkskortet i sin slot. Får fortfarande inget internet.

Någon som har några tips på hur jag ska gå till väga va de gäller internet anslutningen och om det endast är så att det krävs drivrutiner till grafikkortet för att få allt tillbaks.

Skärmen sitter i grafikkortet.