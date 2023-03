Hjälp till att välja delar till köp av gaming dator

Tja! Nu är det så här att jag bestämde mig för att kommer tillbaka till gaming och tänk köpa mig en dator för runt 15-20k. vet ej vilka delar och sånt man behöver köra på för att typ klara av warzone 2, lol, diablo och fortnite på okej fps så jag tänkte be er här om råd. Har tänk att anväda mig av inets bygg en dator tjänst och är inte i ett behov av att datorn ska se snygg ut med rgb osv med går de in i budgeten utan att bli av med prestanda är det bara ett plus i kanten. All hjälp och tips uppskattar jag (skicka helst länk till byggen)// crixuz