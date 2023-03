Är det här den bästa speldatorn för pengarna?

https://www.amazon.de/-/en/shinobee-Threads-Computer-calculat...

Efter att ha köpt vitvaror till mitt kök så har jag märkt att vissa produkter kan vara ett par tusen billigare i Tyskland än i Sverige, trots fraktkostnad, samt att det är större utbud.

Jag har tänkt att börja streama och vill spela med bra prestanda i 4k.

Har kollat runt ett par dagar nu, jämfört priser från flera olika länder, och det verkar inte bli billigare att plocka ihop delarna separat.

Datorn har få men bra recensioner.

3 års garanti och 30 dagar öppet köp.

Specs från amazon:

17,839.74 SEK

Processor: AMD Ryzen 7 5700X, 16 threads, 4.0 GHz Turbo (3600 MHz without load, up to 4000 MHz with load by AMD Boost technology).

Motherboard: Gigabyte A520 AORUS ELITE AMD Socket AM4 (connections see images above)

Memory: 32GB GDDR4 3000 RAM by G.Skill

SSD: 1000 GB M2, Windows and programs are installed on the SSD and start in a flash.

3D graphics card: NVIDIA Geforce RTX 4070 TI 12 GB DDR6, DirectX 12, 3x Displayport, 1x HDMI (performance values see pictures).

Case: gaming midi tower (H: 40 cm x W: 17 cm x D: 43 cm), side panels can be individually removed, colour: black.

USB 3.0: yes, 6x, of which 2x front USB 3.0, and 4x USB 2.0 rear extra

Network: 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN, DSL capable

Sound: integrated OnBoard 5.1 controller, HD audio.

Power supply: Corsair CS750M 750 Watt 80+ Bronze 12 cm super silent power supply.

WiFi: yes, 150 MBIT, USB adapter, already plugged in and installed.

Operating system: Original Microsoft Windows 11 Professional 64 bit (complete with drivers installed and already activated)

Office: MS Office 2010 starter full version including Word 2010 and Excel 2010 - no subscription, unlimited run time.

Virus scanner and internet protection: GData Internet Security (latest version) full version, includes 1/2 year updates