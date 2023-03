DDR4 G.Skill Ripjaws V 16gb 4000mhz cl16-19-19-39

Säljer mina minnen som använts till gaming. Har suttit på B550-E med ett Ryzen 5900X. Funkat bra men fick endast upp moderkortets fclk i 1890mhz. Någon annan kanske har bättre tur.

De ska funka out of the box med en intel processor. Funkar såklart med ryzen också men då får du pilla i bios själv.

Märke: Ripjaws V

Typ: DDR4

Storlek: 8gb x2 (16gb totalt)

Hastighet: 4000mhz

Timings: 16-19-19-39

Volt: 1.4

Frakt tillkommer eller häntas centralt i Stockholm.

