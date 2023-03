Dator fryser!

Tjena, jag har ett problem med min dator som har varit i ca 2 veckor nu, jag satt och spelade helt vanligt och plötsligt frös den, testa starta om och loggade in sen frös den igen och höll på så några gånger, desto mer jag startade datorn ju kortare tog de innan den frös så på låsskärmen frös den så kom inte in, just nu fryser den på windows loggan så kommer bara åt bios å inget annat, jag har en usb sticka med windows tool på men jag fryser på loggan så kommer inte åt nånting, jag är ingen dator expert så vet inte vad jag ska göra..