Ansträngd och svårt fokusera blicken OLED!

Skrev här för ett tag sen utifrån min synskada och känslighet utifrån den. Tänkte ta det ett steg vidare och försöka ringa in vad jag bör leta efter avseende tv. Jag gick från en gammal LCD Samsung från 2008 till en LCD Philips från 2014. Inga jobbiga symptom av samsungen, inte heller av Philipsen mer än att jag tyckte det var jobbigt till en början att man såg mer ryck och hackningar. Men det vande jag mig vid. Sen pajade den kort efter att jag skrev här och jag tvingades skaffa en ny. Jag provade en pus8897, helt ok men inget speciellt. Men jag blev inte konstig eller dålig av att kolla på den. Men blev sugen på en OLED. Köpte en 55 tum C2. Helt fantastisk bild… men det är nåt som händer när jag kollar på den. Det är som att jag får svårt att fokusera blicken på det som händer på skärmen, ögonen blir som ett objektiv på en kamera som åker in och ut hela tiden och har svårt att hitta fokus, som att mitt brytningsfel förstärks. Jag får ont mellan ögonen och känner mig allmänt trött efter att ha kollat en stund! Och som att jag också upplever skärmen lite förvrängd när jag inte sitter exakt framifrån. Sitter du från sidan på philipsen så blir färger och annat klart sämre. Men sitter du från sidan på denna upplever jag att det lite som på lustiga huset på Liseberg!

Fattade i alla fall ingenting av varför jag fick symptom tills jag började googla lite. Det verkar ju som ser det är relativt vanligt för vissa att man kan få huvudvärk, känna sig yr och bli trött av oled. Från att kunna kolla många timmar i sträck blir jag nu trött och får en olustig känsla redan efter en kort stund. Jag har provat att stänga av interpoleringen helt men då hoppar och rycker det jobbigt istället. Så det är nog inte ett alternativ. Har manuellt ställt in lågt på typ 2 på båda. Tyckte inte det blev någon större skillnad ändå i upplevelsen när jag stängde av helt!

Kan någon förklara vad det kan handla om? LCD verkar funka men inte OLED. Ja jag är känslig, jag har samsyn vilket gör att ögonen har svårt att se en enhetlig bild. Det gör att tex vissa bilrutor blir skitjobbiga men har aldrig upplevt det på en tv. Men då har jag heller aldrig provat en oled. Blir det för skarpt eller finns det nåt på en OLED som påverkar min hjärna som jag inte kan se som skiljer sig från en LCD?

Går det att säga något om vad jag bör leta efter utifrån att jag upplever en OLED på det här viset?? Typ kör på en äldre LCD innan 2015 för sen började man med den eller den tekniken… eller en ny LCD går lika bra men en som inte har den eller den specifika bildtekniken, panelen eller antireflexen.

60 hz hellre än 120 hz om man upplever det jag gör eller en tv som inte använder PWM i så stor utsträckning osv osv osv! Ja ni fattar att jag är ute efter!!