En snabb jämförelse av några digitala bildfångare

Den här är gafflad från en annan tråd för att exemplifiera vad jag talade om där.

TLDR för den som inte orkar läsa genom den tråden:

Jag är egentligen inte emot mobilkameror som koncept, men jag anser att de har en undermålig kvalitet för att dokumentera saker som har ett längre värde än en instagrampost eller för den som har någon som helst önskan om bildkvalitet. Marknadsföringen av mobilkameror är snake oil och man får tycka att ens mobil är "good enough for my use", men det gör inte mobilkameran bra.

End of recap.

Så, för att visa vad jag menar så tänker jag klistra in lite bilder. Fem kameror, en bild (:ish, orkade inte springa och hämta stativet i bilen, så det blev på frihand, och således skiljer vinklar lite mellan kamerorna, men jag hoppas på överseende med detta).

Bilderna är så råa de kan vara för att få jämförbara bilder. Importerade i lightroom, utan någon egentlig bearbetning utöver crop, lätt justering av vitbalans och i systemkamerornas fall även en lättare exponeringsjustering (<½ stopp upp). Därefter exporterade som jpg 100%.

Fotona är tagna utan blixt (det är inte blixten jag är ute efter att testa) men med diffuserad studiolampa modell billig.

Edit: Jag vill även understryka att mitt syfte med tråden inte primärt är att jämföra moderna systemkameror med mobilkameror, det vore bara löjligt. Men, jag anser att det är relevant med kontrolldata att jämföra mot, så man ser vad som faller bort och tillkommer.

Kamerorna/telefonerna i fråga är (sorterat på pris):

Canon R5 + Canon RF 24-105mm L IS USM @79mm f/4

Canon EOS 2000D + Canon EF-S 17-55 IS USM @55mm f/4

Samsung Galaxy S21 Ultra (anno 2021)

Huawi P10 Plus (anno 2017)

OnePlus One (anno 2014)

Telefonkamerorna har använt native brännvidd i någon form (ej digital zoom) och croppats vid behov (vilket i ett fall är rätt så rejält ).

Vilka kameror som använts visas i spoilers under bilderna tillsammans med mina spontana tankar. Ta gärna och fundera på vilken som ni tror är vilken och varför innan ni spoilar för er själva.

Så, tanken var att endast testa bildkvalitet, men faktum är att OPO:n för mig var helt jäkla omöjlig att få ett skarpt foto med då jag är hopplöst darrhänt och fokuspunkten var, ehm, högst godtycklig. Det är dock en faktor som jag inte anser är helt irrellevant. Mobilkameror används trots allt handhållna i de allra flesta fall, och inte sällan i tveksamt ljus. Men då bilden inte är helt jämförbar lyfter jag ut den här:

Okej. Dags för de riktiga jämförelserna då.

Visa innehåll Okej, de första två torde vara rätt så självklart att det inte är mobilkameror. Men vilken är vilken? Jag skulle säga att nedskalat som det blir visat i forumformat så är skillnaden försumbar vad gäller bildkvalitet, trots att du får åtminstone fem 2000D plus begagnat objektiv för priset av en R5:a. Eller ja, åtminstone man ska fotografera fullkomligt fantasilösa stilleben. Och, i den här jämförelsen så är det just det vi tittar på: "är bildkvaliteten good enough" för dig som läsare, och får man vad man betalar för?

Att köpa en R5 över en 2000D gör man dock troligen inte för att ta dessa foton, och man betalar i stället för alla funktioner som gör att man tar fler lyckade foton oftare. Är det värt priset? Mnja, troligen inte om du inte är entusiast nog att redan ha ställt dig den frågan.

Den översta är R5:an, och den nedre 2000D:n, och tusan vet om jag inte lyckades få ett marginellt bättre resultat med den senare just här (även om det tog några försök, och R5:an togs på ett enda foto ). Men ja, vidare så till "folkets kamera". Kamerorna som alla har tillgängliga och med sig hela tiden (för det är tydligen något som är jäkligt viktigt nuförtiden - hur intressanta liv har folk egentligen? ). Nej, skämt åsido ...

2017 vs 2021. Har det hänt särskilt mycket egentligen? Jovisst har det det. 108MP är väl inte att förakta? En massa flashiga miniobjektiv. Förbättrade algoritmer för att pimpa bilderna ... Anar du vid det här laget en stor dos sarkasm med kraftig doft av elitism? Du är väl uppmärksam min vän! Den uppmärksamme har förstås redan noterat de mindre bilderna från kamera 3 och dragit slutsatsen att det är den med lägre upplösning, och det är helt korrekt. Det är P10 Plus i högsta upplösning (20MP mono, 12MP färg) rejält croppad. Resultatet? En mindre bild men där detaljerna inte har fullkomligt slaktats redan innan bilden sparats på disk.

Vi pratar om en femtedel av pixlarna, nedcroppade till ingenting, och ändå får vi med fler detaljer (notera gärna siffrorna på objektivet). Och fettflaskan? Vad tusan hände där, Samsung? Fyra år senare och en tre(?) gånger högre prislapp, och det här är vad man får. Så, har det hänt något på mobilkamerafronten? Ärligt talat, inte mycket om man är ute efter bättre stillbildskvalitet om detta urval av mobilkameror är alls representativt. Dold text

Vad är era erfarenheter? Visa gärna era jämförande bilder nedanför!

Edit: ping @snajk som utlovat.