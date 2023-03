problem med nätverk/aimesh asus

Hej,

jag är en total nolla gällande detta, så...bare with me please.

jag har två stycken asus rt-ax92u.

den ena står i mitt förråd (den första i ledet, och då router om jag förstår det rätt), med nätverkskabel in, och nätverkskabel ut till den andra, som befinner sig i vardagsrummet, som då är en mesh-nod. (säkert fel terminologi, men ändå)

Allt är uppkopplat med asus-appen. och det fungerar som det ska på 2,4ghz. dvs, använder jag 2,4ghz, så ansluter sig enheten till den punkt som har bäst signalstyrka, men så fort jag byter till 5ghz vill inte mesh-noden i vardagsrummet vara med längre. alla enheter kopplar bara upp sig mot den som står i förrådet. det spelar ingen roll om jag sitter 2dm från vardagsrumseneheten.

vad kan detta bero på?

hittar liksom inte vad jag skall pilla på bland alla tusen olika inställningar?