Bioshock Infinite (Steam) - kraschar i Finkton hissen

Tänkte höra om det är nån här som har några tips på vad man kan göra för att lösa det här problemet. Jag har försökt med diverse tips som jag har hittat på nätet, men inget har funkat. Problemet är alltså att spelet kraschar/fryser varje gång jag går in in Finkton's hiss och trycker på knappen för att gå vidare i spelet. Just nu kan jag inte spela klart spelet på grund av detta, vilket är jäkligt synd eftersom jag gillar spelet.

Hittills har jag testat att starta som admin, jag har verifierat lokala spel filer, jag har installerat om spelet helt, jag har stängt av steam overlay, jag har uppdaterat till senaste drivrutinerna till grafikkortet och jag har testat att ladda tidigare auto save filer.

Jag kör med Windows 11 Home (senaste versionen). Jag använder mig av AMD Software: Adrenalin Edition för att begränsa frame raten med. Vet inte om det kan inverka på detta, har inte testat än. Om det är nån info. ni saknar så är det bara att hojta till, jag har säkert glömt nåt.

Alla tips är välkomna.