Dags att uppgradera efter snart 10 år.

Tjo!

Mitt intresse för datorer och spel har tyvärr varit ganska dött och legat på is under ett par år (småbarn) och skulle önska lite tips hur jag ska tänka vid uppgradering idag. Dessa ungar är stora nog nu att få sin första speldator och jag får egen tid igen haha. Helst hade jag velat köpa 3 helt nya datorer, men det blir alldeles för mycket pengar att vräka ut nu.

Den ena sonen har fått ärva min gamla burk, det är mest Fortnite och Minecraft som spelas.

i5 4690k + Asus z97-a + 16GB ram + GTX1070.

Andra sonen har jag skrapat ihop en något klenare setup till. Mest Roblox och Minecraft.

i5 4670k + Asus z97-a + 8GB ram + GTX 1060.

Jag själv vill bygga något för att kunna spela Sons of the Forest, Diablo 4, Elden Ring t ex.

Kommer lira i 1080p. Men jag känner mig ganska vilsen idag och vill hålla ganska låg budget, 60fps är tillräckligt för mig att spela med.

AM4 med Ryzen, är det ett klokt val i dagsläget?

Som t e x detta paket:

https://www.komplett.se/product/1222309/datorutrustning/dator...

Eller Intel som detta paket?

https://www.komplett.se/product/1222316/datorutrustning/dator...

Gällande grafikkort, kan ett GTX1070 vara tillräckligt för 1080p ett tag till?

Tack på förhand!