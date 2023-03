Google Chromecast (4th Generation) Ultra HD 4K, teknisk hjälp

Hallå!

Jag har precis inskaffat min första Google Chromecast.

Och jag har en fundering kring hur den nätverkar.

Jag har en NAS server med lite filmer på.

Min hemmabioförstärkare är kopplad med nätversksladd till en nätverksswitch.

Nätverksswitchen är kopplad med en nätversksladd till min router.

Min NAS är kopplad med en nätverksladd till min router.

Min nuvarande TV är ingen smart TV.

Så då kopplade jag in Google Chromecast direct i förstärkaren (Som har en nätverksladd i sig.)

(Jag kommer att skaffa en Smartare TV från Philips som kommer att ha en nätverksladd i sig.)

Om jag nu sopar igång en film via Kodi på min Google Chromecast

Hur kommunicerar den med min NAS?

Via Google Chromecast HDMI-->Förstärkare-->Nätverksladd-->NAS

Eller går den via Wi-Fi till min NAS?

Om den går via wifi.

Kan jag på något sätt få min Google Chromecast att nätverka via nätverkskablarna som finns i enheten den sitter i?

Som en TV eller Förstärkare?