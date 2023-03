Foto, film och FPS

Har idag en Asus ZenBook Pro men vill ha en stationär för att kunna jobba med två skärmar samtidigt när jag redigerar bilder etc.

Skärmarna är AOC AGON AG273QXP.

Kan någon vänlig själ hjälpa mig att tipsa om datorkomponenter som klarar av följande uppgifter med en budget runt 15k, men det spelar ingen roll om det kostar några lappar extra om den blir mer framtidssäker.

*Lightroom

*CS:GO

*Fortnite

Vill ha en svart dator med så lite RGB som möjligt om det inte är så att man får med "bang for the buck" med delar som har RGB.

Har kollat runt lite men insett att jag inte har tid och kunskap att förstå vad jag ska köpa för delar. Köper helst via INET.

Tack på förhand!