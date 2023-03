Hoppade på trading med noll kunskap, nu vill jag nog avsluta men har en del frågor

Hej!

Joinade https://www.liquidityx.com/eu och satte in 250 Euro som jag sedan köpte kryptovaluta för. Nu har jag stängt traden och ligger på 364,75 Euro efter 2 dagar. Inget fel med det, men har satt mig in efteråt och det är kanske inte min grej att sitta och daytrada (som det nästan verkar vara på sajten, är man inaktiv under en månad så är det böter på 80 Euro t.ex.).

För att sätta in behövde de inga bevis på vem jag är, men för att ta ut pengarna så vill de att man skickar in bild på sitt körkort etc. Är det legit att göra så? Googlat sidan och de verkar inte vara alltför lätta att göra med. De ringer ner mig och vill att jag skall sätta in 5000 Euro, men det kommer jag inte göra.

Om ni som är vana, kikar på deras sida och upplägg och villkor etc, hur tar jag mig ur detta och får utbetalning av mitt saldo?

Är beredd att det kanske med dold avgifter osv, slutar med att jag inte får tillbaka något. Den risken accepterar jag, men läste någonstans att de hjälper sig själva med att ta pengar från anslutna konton/kort så därför är jag lite vilsen om hur jag skall hantera situationen.