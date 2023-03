Microsoft Copilot gör grovjobbet i Office

Skrivet av BergEr: Sorteras redan något enormt på serversidan. Skräpet du får är 0.1% av det totala som skickas. Jobbar med säkerhet och kollar på såna mail ganska ofta. Mängden Microsoft sorterar ut själv via 365 är helt enormt. Dock tar den lite väl mycket ibland så man får manuellt gå och godkänna mail. Gå till inlägget

Skulle du påstå att den tekniken som används där idag använder någon ny och fräsch machine learning / AI-teknik likt det i OpenAI?

Eller är det styrt mer med variabler, typ if then, do that.