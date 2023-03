Instabox - leveranse til skap - tom boks/skap

Hva gjelder ved leveranser til skap som Instabox og Budbee når en fått pin koder for å hente pakken og det viser seg ikke være noen ting i skapet? I det her tilfellet måtte jeg først bekrefte mitt ID med BankID og fikk et PIN kode for skapet.

Det finnes ikke noen måte å reklamera direkte, kun et telefon nummer. Ved skader på pakke, så har en i det minste noe en kan vise bilder på, men ved en helt tom boks, så har en jo ikke noe å vise til og Instabox system viser pakken som levert når en åpner boksen.