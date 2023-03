Sjukt långsamt vpn i router.

Varför blir mitt nätverk så jävla långsamt när jag lägger in vpn i routern? Det funkar utmärkt när jag kör vpn via programmet på datorn men kör jag via routern får jag runt 10 mbit/s vs 400-500 mbit/s när jag stänger av den eller kör via programmet.

Kör mullvad med server relativt nära mig.

Är detta normalt? Känns helt sjukt att det kan bli så långsamt.. är det kanske nån inställning jag missar?