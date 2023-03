https://www.komplett.se/compare?id=1219335&id=1201336

Hejsan jag ska skaffa en nya dator då min gamla är närma 10 år och behöver lite hjälp med val av SSD då jag inte är jätte insatt i det och har försökt få fram svar via google och youtube men inte hittat vad jag behöver. Mitt val står mellan de två SSD som är i länken ''Kingston M.2 NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB'' eller ''Kingston KC3000 M.2 2280 NVMe SSD 2TB''

Den första har lägre läs/skriv hastighet men har Gränssnitt PCIe 4.0 x4 (NVMe), till skillnad from den andra som har högre läs/skriv hastighet men Gränssnitt är PCIe 4.0 (NVMe) (så inte x4) så jag undrar vilket som är bättre, tack för all hjälp på förhand