Söndagsmatiné: Historien om Philips förfall

Minns mest hur Philips konsumentprodukter under slutet på 80,- och början på 90-talet i stort sett hade noll kvalitetskänsla. Ingenting kändes premium. Produkterna var "klonkiga" (som att de inte hade så mkt innehåll), samt att yttre materialval var under all kritik. Jämförde man liknande produkter med några av de andra stora tillverkarna (nåja, kanske inte Finlux, Funai, Amstrad och några till), så var skillnaden monumental. Philips hade ju även (eller var med och utvecklande DCC, Digital Compact Cassette som skulle konkurrera med MD, MiniDisc), och även denna produkt - som nog skulle ses som premium, vara häst-gnägg-längder ifrån exvis Sonys kvalitet på sina MiniDisc-prylar. Känns som att man någonstans började snåla extremt mycket på allt från utseende till kontakt med kunden, och vad denne ville ha. Minns ni den "grå perioden" som Apple hade i mitten på 90-talet? Lite så tycker jag att Philips produkter ha känts. Sen har väl Philips över lag inte klingat så bra i mina öron, det har liksom allt funnits bättre - och mer iögonfallande produkter hos konkurrenterna. Sen vet jag inte hur deras övriga produkter är. Klurar på om Philips nischade sig mot Svenska marknaden som övriga märken.