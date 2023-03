För att få tillbaka standard högerklicksmenyn i Utforskaren i Windows 11, öppna en command prompt som admin och kör följande kommando:

reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

Starta om Utforskaren från Aktivitetshanteraren eller starta om burken.

Det går även bra att lägga till värdet manuellt via "regedit":

Strängvärdet "(Standard)" under nyckeln "InprocServer32" ska vara en tom sträng, så dubbelklicka på "(Standard)" och klicka Ok. Innan det så är värdet null, vilket inte är detsamma som en tom sträng.