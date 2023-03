Dator som inte startar

Hej, datorn har varit fast i Automatisk reparation i några dagar och har testat flera kommandon för att reparera boot filerna. Nu använde jag bcdboot kommando och efter att det genomförts så startades datorn om. När jag nu startar datorn så börjar det med ”Your device ran into a problem and needs a restart” sen går jag vidare till ”Recovery Your PC couldnt start properly. After multiple tries, the operating system on your PC failed to start”. Är det någon som vet vad jag kan göra? Har varit fast några dagar och har testat alla kommandon jag kan hitta, även försökt återställa datorn men då avbryts ominstallationen och den säger att det inte gick att återställa.