Tja! Jag är inne på att köpa en Mac mini m2. Jag har stått i valet och kvalet i vilken typ av skärm jag ska köpa, har ju hört att en Thunderbolt är att rekommendera. Problemet är att jag vill ha en bra skärm till mitt Xbox så att jag kan spela 4k 120fps, alltså via hdmi 2.1. Vad jag har fattat som så går det inte att både få Thunderbolt och hdmi 2.1 och går det är den troligtvis över min budget som är på högst 7000kr. Min fråga är då. Kommer jag att få ut max prestanda även om jag inte kopplar min Mac via Thunderbolt, om inte. Vad är det jag inte får och spelar det någon större roll? Jag har alternativen att koppla via hdmi eller att köpa en DisplayPort till USB c adapter ( fick den rekommendationen av inet). Vilket alternativ är bäst för mig? Mvh Isac